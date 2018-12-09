رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر اون سبورت الاهلي يوتيوب في الدوري المصري ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة فريقهم أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري لكرة القدم. موعد المباراة والقنوات الناقلة تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الأهلي ضد الجيش على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت". تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش شريف إكرامي - أيمن أشرف – سعد سمير – أحمد علاء – كريم نيدفيد - عمرو السولية - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ - ناصر ماهر – مروان محسن. يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقي للفريق الأحمر (6 مباريات مؤجلة)، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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