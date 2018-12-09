رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

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استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - وليد سليمان - أحمد الشيخ
خط الهجوم : مروان محسن.
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