انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكويت" يضرب موعداً مع السالمية بكأس ولي العهد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:22 صباحاً - أطاح نادي "الكويت"، السبت، بكاظمة في افتتاح بطولة كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم؛ بعدما تغلّب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أنهى "الأبيض" المهمة في الشوط الاول عبر ثلاثية فيصل زايد، جمعه سعيد، وفهد الهاجري، في الدقائق الـ20 و28 و42، فيما أكمل كاظمة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حمد الحربي، لكنه قلص الفارق عبر مدافعه البرازيلي أليكس ليما من ضربة جزاء في الدقيقة الـ50.

بدوره تخطى السالمية عقبة الصليبخات في إطار منافسات الدور الاول أيضاً بهدفي فراس الخطيب من ضربة جزاء وباتريك فابيانو، ليضرب موعداً نارياً مع "الكويت"، خاصة أنهما يتصارعان بشدة على قمة ترتيب الدوري المحلي.

وأفلت النصر من فخ التضامن بتغلّبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما واللجوء الى الأشواط الإضافية التي رجحت كفة الأول؛ ليثأر لهزيمته أمام المنافس ذاته بالدوري المحلي.

وتستكمل لقاءات الدور الأول بمواجهات العربي وبرقان، واليرموك والفحيحيل، والساحل مع الجهراء.

يُذكر أن المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة الأندية الـ15 التي تشكل بطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى، علماً أن القادسية أعفي من الدور التمهيدي كونه حامل اللقب.

تجدر الإشارة إلى أن القادسية يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (9 مرات)، متقدماً على العربي (7) والكويت (6) والسالمية (2) وكاظمة (1).