انت الان تتابع تفاصيل خبر لفتة رائعة من "أبو مكة" تجاه زميله.. شاهد ما فعله! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:22 صباحاً - بعد تألقه اللافت فوق "المستطيل الأخضر"، ضرب النجم المصري محمد صلاح أروع الأمثلة عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول ومضيفه بورنموث، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل "صلاح" ثلاثة أهداف في فوز "الريدز" على بورنموث برباعية نظيفة، السبت، ليصعد إلى صدارة هدّافي "البريميرليغ" برصيد 10 أهداف في 16 مباراة، بالتساوي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وبعد صافرة النهاية، تنازل صلاح عن جائزة أفضل لاعب في مباراة بورنموث، وقدمها لزميله المخضرم جيمس ميلنر الذي ينشط في خط وسط ليفربول؛ بمناسبة خوضه المباراة رقم "500" في الدوري الإنجليزي.

وقال النجم المصري لقناة "سكاي سبورتس": "سأقدم الهدية لميلنر فهو يستحقها لتاريخه الطويل، وخوض 500 مباراة في البريميرليغ".

بدورها ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل "هاتريك" خارج ملعبه (أنفيلد)؛ منذ أن فعلها "العضاض" الأوروغواياني لويس سواريز (مهاجم برشلونة حالياً)، عام 2014 في مرمى كارديف سيتي.

أما شبكة "سكواكا" المتخصصة أيضاً في الإحصائيات فقالت إن صلاح سجّل "الهاتريك" الثاني بألوان ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع قائد الفريق الأسبق ستيفن جيرارد.