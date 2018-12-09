انت الان تتابع تفاصيل خبر روزنامة ودية مكتظة لـ"العنابي" استعداداً لكأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:22 صباحاً - يستعد المنتخب القطري لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز لخوض برنامجه الإعدادي الأخير استعداداً لكأس الأمم الآسيوية، المقررة إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل 2019.

وسيبدأ المعسكر الأخير لـ"العنابي" قبل التوجه إلى الإمارات، بعد المواجهة المؤجلة بين السد والدحيل، الثلاثاء المقبل؛ بسبب وجود عدد كبير من لاعبي المنتخب القطري في صفوف الناديين المتصارعين على قمة جدول الترتيب.

وكان من المقرر أن تنطلق تدريبات المنتخب السبت، عقب ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري القطري؛ لكن تم التأجيل إلى حين انتهاء المباراة المؤجلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

وسيكون برنامج "العنابي" ثرياً خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمن تحضيراته لخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين.

وسيستمر معسكر منتخب قطر حتى موعد السفر إلى مدينة العين، في الخامس من يناير؛ أي قبل خمسة أيام من موعد المباراة الأولى في البطولة القارية أمام نظيره اللبناني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم المنتخبين الكوري الشمالي والسعودي.

وسيخوض المنتخب القطري خلال المعسكر الأخير أربع مواجهات ودية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري؛ إذ ستكون البداية بمواجهة الأردن في الـ23 من ديسمبر، ثم لقاء قيرغيزستان بعد يومين من المباراة الأولى.

وفي الـ27 من الشهر ذاته، يخوض "العنابي" تجربة أفريقية قوية بملاقاة المنتخب الجزائري، في حين سيكون الختام بلقاء من العيار الثقيل أمام إيران في اليوم الأخير من العام الجاري.

وستقام المباريات الودية الأربع على استاد "خليفة الدولي"، أول ملاعب مونديال قطر 2022 "جهوزية"، كما أنها ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام؛ بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب القطري.

وتُعد هذه النسخة القارية الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخباً، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على مشاركة 16 منتخباً حتى النسخة الماضية التي أُقيمت في أستراليا، وتُوّج "أصحاب الأرض والجمهور" بلقبها عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الآسيوية انطلقت عام 1956، ويُعدّ المنتخب الياباني أكثر المتوّجين بلقبها (4 مرات)، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.