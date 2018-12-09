انت الان تتابع تفاصيل خبر تحت أنظار مدربه الجديد.. العربي يحقق فوزه السابع بدوري قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:22 صباحاً - حقق نادي العربي فوزه السابع هذا الموسم في الدوري القطري لكرة القدم؛ بتغلبه على مضيفه "أم صلال" بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد "ثاني بن جاسم" في ختام مباريات الجولة الـ15 من المسابقة المحلية.

أحرز أهداف العربي فهد خلفان في الدقيقتين الـ27 و36، وأضاف زميله محمد صلاح النيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ52، لينجح الفريق في تكرار انتصاره على أم صلال بعد لقاء الدور الأول.

بهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 21 نقطة يقفز بها إلى المركز السادس، في حين توقف رصيد "أم صلال" عند 17 نقطة في المركز الثامن.

شهدت المباراة حضور المدرب الآيسلندي هيمير هولغريمسون في المدرجات؛ تمهيداً لإتمام تعاقده على القيادة الفنية للعربي.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تخطى السيلية عقبة مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف، بفضل ثنائية المغربي رشيد تيبر كينين في الدقيقتين الـ14 و48، وسجّل للخاسر البرازيلي فاغنر فيريرا في الدقيقة الـ79 من ركلة جزاء.

بذلك رفع السيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الخور عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

يتصدر الدحيل جدول ترتيب "دوري نجوم QNB" برصيد 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مُطارده المباشر السد.

يُشار إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري القطري بواقع 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.