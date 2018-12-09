شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق كأس العالم للسيف تحت 20 سنة فى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم للسلاح "سيف" تحت 20 سنة والتى تستضيفها بولندا على مدار يومين بمشاركة الفراعنة. وتضم قائمة اللاعبين المصريين الثلاثى "مدحت معتز وأدهم معتز ومازن العربى"، وذلك تحت قيادة المدرب خالد شريف، بينما يرأس البعثة سامر شريف عضو مجلس الإدارة. وكان عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح أكد مشاركة نفس البعثة فى منافسات كأس العالم بألمانيا، المحدد له يومى 16، 17 من نفس الشهر الحالى.

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