شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الرجاء يواجه الجزيرة فى ديربى الحفاظ على القمة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الملعب الفرعى باستاد برج العرب فى الثانية والنصف من عصر اليوم مباراة ديربى مدينة مطروح بين الرجاء متصدر المجموعة الثالثة، والجزيرة صاحب المركز العاشر بالمجموعة.

وييحث نادى الجزيرة عن مواصلة الانتصارات التى بدأها بتحقيق كبرى مفاجآت كأس مصر بالفوز على المصرى البورسعيدى، فى الوقت الذى يبحث فيه فريق الرجاء تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على تصدره للمجموعة بفارق كبير عن الفرق المنافسة للرجاء على الصعود للدورى الممتاز .

يذكر أن الرجاء يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن نادى المنصورة صاحب المركز الثانى، بينما يحتل الجزيرة المطروحى المركز العاشر برصيد 13 نقطة جمعها من 11 مباراة شارك فيها بعد صعوده لأول مرة فى تاريخه لدورى القسم الثاني.