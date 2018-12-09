أهداف السبت.. صلاح يسجل "هاتريك".. وميسي يحرز ثنائية في ديربي كتالونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم السبت الموافق 8 ديسمير 218. الدوري الإنجليزي رباعية ليفربول في بورنموث أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام هدف أرسنال في هدرسفيلد تاون هدفا تشيلسي في مانشستر سيتي الدوري الإيطالي رباعية نابولي في فروزينوني الدوري الألماني أهداف مباراة شالكة وبروسيا دورتموند الدوري الإسباني هدفا مباراة فالنسيا واشبيلية أهداف برشلونة واسبانيول

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