رئيس الرجاء المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم بنحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جواد الزيات، رئيس الرجاء المغربي، أنه ليس لديه أي علم بخصوص تفاوض أي من الأهلي أو الزمالك مع لاعب فريقه محمود بنحليب.

وكانت تقارير انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن اهتمام الأهلي بالتفاوض مع لاعب الرجاء المغربي.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد لضم بنحليب أو لاعب أخر، مشيرا إلى أن اللاعب لديه التزام مع فريقه وهذا ما يهم في الأمر كله.

وأضاف، أن إدارة الرجاء متمسكة باللاعبين، وفي حال وصول عروض يتم التشاور مع المدير الفني والوصول للقرار المناسب لجميع الأطراف.

وشارك بنحليب في حصول فريقه الرجاء المغربي على بطولة الكونفدرالية الأفريقة مؤخرا على حساب فيتا كلوب الكونغولي.