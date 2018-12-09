شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى اليوم الثانى لأمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأحد 3 مباريات فى البطولة الأفريقية لكرة القدم الشاطئية التى تقام بشرم الشيخ حتى يوم الجمعة المقبل، وهم كوت ديفوار مع مدغشقر ضمن مباريات الجولة الأولى.

وفى المجموعة الثانية يلتقى منتخب نيجيريا مع ليبيا وتنزانيا مع السنغال فى المجموعة الثانية.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوز كبير على المغرب بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت فى ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الحالى.

كما فاز السنغال على نظيره النيجيرى بضربات الترجيح ضمن مواجهات المجموعة الثانية، وفى نفس مباريات المجموعة فاز منتخب ليبيا على نظيره تنزانيا بنتيجة 5/ 2 .