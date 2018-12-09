شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكماً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش، التى ستقام اليوم الأحد والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لدورى القسم الأول.
ويعاون الحكم محمد الحنفى فى إدارة مباراة الأهلى والطلائع، كل من سمير جمال وهشام الدسوقى، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجى وأحمد جمال حكماً خامساً.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكماً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .