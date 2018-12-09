النشرة الرياضية.. استبعاد أزارو من قائمة الأهلي أمام الطلائع .. وصلاح يؤمن عرش هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018.
صلاح يتنازل عن جائزة رجل المباراة ويختار أفضل أهدافه
استبعاد أزارو.. مفاجآت في قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش
طاقم تحكيم عماني لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي
تقرير.. صلاح يؤمن عرش هدافي بريميرليج بعد تجمد خماسي الصدارة
شكوك حول لحاق عبدالله جمعة بمباراة الزمالك في الكونفيدرالية
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