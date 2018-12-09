بني عبيد يوجه الدعوة للزمالك لحضور احتفالية الذكرى العاشرة لهدف "المندوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد "أحد أندية الدرجة الثالثة"، إنه قرر دعوة الزمالك، لحضور الاحتفالية التي سيقيمها بمناسبة مرور 10 سنوات على هدف لاعبه السابق السيد المندوه، في مرمى القلعة البيضاء.

وفاز بني عبيد قبل 10 سنوات على الزمالك، وتحديدا 26 ديسمبر 2008، ليودع الفريق الأبيض بطولة كأس مصر من دور الـ32.

وأضاف رضوان في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "سيتم دعوة الأندية المصرية للاحتفالية، وكذا الزمالك".

وتابع "الاحتفالية تستهدف تحفيز لاعبي الفريق"، مضيفا "السيد المندوه صاحب هدف الفوز على الزمالك لم يكن ليشارك في المباراة، لكن الجهاز الفني دفع به بعد نسيان ‘الكارنيه الخاص’ بالمهاجم الأساسي".

وواصل "احتفالنا بذكرى هذه المباراة، رسالة للاعبي الفريق الحالي، أن من جد وجد، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

متابعًا "سيتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني ومنحهم شهادات تقدير على ما قدموه، لقد رفعوا اسم بني عبيد على مستوى العالم"، مضيفا "حينها لم نكن سنخوض المباراة بسبب تغيير الملعب قبل 12 ساعة فقط، ولكن ضغوطات المحافظ والمسؤولين بجانب حماس اللاعبين دفعني للموافقة على خوض اللقاء بملعب المنصورة بدلا من ملعب بني عبيد".