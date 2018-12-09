البرازيلي دونجا يدخل دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي

البرازيلى دونجا كشف الإعلامي كريم شحاتة عن دخول البرازيلى دونجا دائرة الترشيحات لتدريب الأهلى خلال الفترة المقبلة. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "وكيل دونجا عرض المدرب البرازيلى لتدريب الفريق الأحمر. دونجا عرض المدرب البرازيلى لتدريب الفريق الأحمر. وأضاف: "الفرنسي ديسابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى الأنسب لتدريب الأهلى من وجهة نظرى لأنه يعلم خبايا الكرة المصرية من خلال تجربته مع الدراويش". ويسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع مدرب عالمى لكى يخلف أحدهم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق، الذى تقدم باستقالته على خلفية تراجع النتائج.

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