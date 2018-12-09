رياضة | عاجل.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة غامضة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة غامضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، بنشر صورة غاضمة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" من مباراة بورنموث، التى أقيمت، أمس السبت.
وكان صلاح قد قاز فريقه للفوز على بورنموث فى عقر داره بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى توهج خلالها النجم المصرى بتسجيله هاتريك، ليرتقى لصدارة الهدافين فى البريمرليج برصيد 10 أهداف بالتساوى مع بيير أوباميانج لاعب الأرسنال.
رد فعل صلاح عقب إحرازه الـ3 أهداف فى شباك بورنموث أثار الغموض بسبب عدم احتفاله، ليعود ليثير الجدل مجددا بوضع صورة له يظهر فيها وعليه علامات الحزن.
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