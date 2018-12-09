رياضة | تعرف على البرازيلي "دونجا" المُرشح لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على البرازيلي "دونجا" المُرشح لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل كارلوس دونجا المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل دائرة ترشيحات الأهلي لقيادة الفريق الأول خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعدما أعلن محمد يوسف وسيط المفاوضات معه بترحيب مدرب منتخب السامبا السابق بتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وأن التعاقد معه يتوقف على قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

ويعتبر "دونجا" واحد من أبرز نجوم الكرة البرازيلية، وُلد في 31 أكتوبر لعام 1963 (55 عامًا)، ولعب للعديد من الأندية البرازيلية والأوروبية خلال مشواره الكروي أبرزها، إنترناسيونال وكورينثيانز، وسانتوس وفاسكو دا جاما، وبيزا وفيورنتينا وبيسكارا في إيطاليا وشتوتجارت الألماني وجوبيلو إيواتا الياباني، وحقق عدد من الألقاب والبطولات خلال مسيرته مع تلك الأندية.

خاض دونجا 91 مباراة دولية مع منتخب البرازيل منها 18 مباراة خلال 3 نسخ من بطولات كأس العالم، وتوج مع منتخب السامبا بلقب مونديال 1994 ووصافة بطولة 1998، وكأس كوبا أمريكا 1989، 1997، ولقب كأس القارات، وفضية أولمبياد 1984، واختتم مسيرته الكروية في موسم 1999-2000 مع ناديه السابق انترناسيونال.

في 24 يوليو 2006 ، تم اختيار "دونجا" مديرًا فنيًا للمنتخب البرازيلي خلفًا لـ"كارلوس ألبرتو باريرا"، على الرغم من أنه لم يكن لديه خبرة سابقة في التدريب على المستوى المهني، ومع ذلك حقق بداية رائعة مع منتخب السامبا ، حيث فاز بأربع من مبارياته الخمس الأولى.

واستمر "دونجا" على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي حتي عام 2010، ونجح في التتويج مع منتخب السامبا بكأس كوبا أمريكا 2007، وكأس القارات 2009، وبرونزية أولمبياد 2008، ولكنه فشل في تجاوز دور الثمانية ببطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا وخسر أمام منتخب هولندا 2/1 ليتم إقالته من تدريب الفريق.

في 29 أغسطس 2011 تم إعلان توقيع "دونجا" عقدًا مع نادي الريان القطري، لخلافة باولو أوتوري، لكن تراجع النادي القطري عن إتمام التعاقد معه وفضل أن يوقع مع مدربًا آخر.

في 12 ديسمبر لعام 2012، تم تعيين "دونجا" مديرًا فنيًا لفريق إنترناسيونال الفريق الذي بدأ وأنهي معه مسيرته الكروية، وقاد الفريق في 61 مباراة، حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 22 مباراة وخسر 11، وتم إقالته من تدريب الفريق في 26 أكتوبر 2013، بعد سلسلة من النتائج المُخيبة.

عمل البرازيلي "دونجا" مُعلق تليفزيوني خلال نهائيات كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده.

في 22 يوليو 2014 عاد "دونجا" لقيادة منتخب البرازيل خلفًا للمدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري والذي تمت إقالته عقب الخسارة الفادحة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 7/1 وخروج المنتخب من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم.

خاض "دونجا" في ولايته الثانية مع منتخب البرازيل 26 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل 45 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا

قاد دونجا المنتخب البرازيلي خلال بطولة كوبا أمريكا 2015، ولكنه ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام بارجواي 4/3 بركلات الترجيح.

كما قاد منتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا المئوية أو (كوبا أمريكا سنتيناريو) والتي أقيمت في 2016 احتفالًا بمناسبة الذكري المئوية للبطولة القارية، ولكن منتخب السامبا ودع البطولة من دور المجموعات، ليتم إقالة المدرب في 14 يونيو من العام نفسه، ولم يتولي تدريب أي فريق منذ إقالته وحتي الآن.