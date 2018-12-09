رياضة | مدير فني دكرنس : أغلفنا ملف بني عبيد ونستعد للمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير فني دكرنس : أغلفنا ملف بني عبيد ونستعد للمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مصطفى مرعى المدير الفني لفريق دكرنس عن سعادته بالفوز الذي حققة لاعبية على ضيفه بنى عبيد بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث .

وقال في تصريحات ل "الخليج 365 الرياضى" أنه بهذا الفوز حافظ الفريق على صدارته وبفارق ٤ نقاط عن أقرب منافسيه مشددا على ضرورة المساندة من الجميع خلال الفترة المقبلة .

وأضاف مرعي أن بني عبيد فريق كبير وكان يطمح فى الفوز بنقاط المباراة للإقتراب من رباعى المقدمة بالمجموعة، لكن دكرنس نجح في تحقيق الفوز بمباراتى الذهاب والإياب. .

وإختتم تصريحاتة بأن الجهاز الفنى أغلق ملف المباراة تماما وسيبدأ من الآن الإستعداد للمباراة المقبلة والتى سيخرج فيها الفريق لملاقاة المطرية السبت المقبل .