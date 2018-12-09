رياضة | محمود علاء: أنا زملكاوي ورفضت اللعب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء: أنا زملكاوي ورفضت اللعب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث محمود علاء مدافع وهداف نادي الزمالك، عن انتمائه قبل انضمامه للقلعة البيضاء وهل كان هناك إمكانية للعب للنادي الأهلي.
وصرح علاء في تصريحاته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، بأنه زملكاوي صميم وأن حبه للزمالك يظهر من خلال أدائه في المباريات.
وتابع، أن انتقاله للزمالك جاء من خلال مكالمة واحدة من رئيس نادي الزمالك بالإضافة إلى مجهودات أحمد حسام ميدو حينها.
واستكمل لم يستغرق الوقت سوى يوم للتوقيع ولم اتحدث معهم عن المقابل المادي، على الرغم من أنه كان هناك عدة عروض من أندية أخرى على رأسها الأهلي، وفي ظل الحديث الإعلامي عن انتقالي للأهلي.
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