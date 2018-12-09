رياضة | رحيل نجوم المقاصة "صداع" في رأس طلعت يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل نجوم المقاصة "صداع" في رأس طلعت يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة حالة من الإستنكار خاصة بعد رحيل الثنائي محمود وحيد للأهلي وتراوري لبيراميدز. وكان طلعت يوسف قد طلب من الادارة عدم التفريط فى القوام الاساسي للفريق، او التعويض بنجوم سوبر فى يناير. وتوترت العلاقات بين طلعت يوسف وإدارة فريق المقاصة فى الأيام الاخيرة، بسبب رحيل الثنائي عن الفريق الفيومي.

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