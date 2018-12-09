رياضة | أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 2 توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 2 توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإيطالي نابولي 4 x

16:00 0 فروسينوني كالياري 2 x

19:00 2 روما الدوري السعودي الهلال 2 x

14:05 2 النصر الفتح 3 x

16:30 2 الحزم الرائد 0 x

16:50 0 الأهلي الدوري الإنجليزي بورنموث 1 x

14:30 4 ليفربول آرسنال 0 x

17:00 0 هيديرسفيلد تاون مانشستر يونايتد 4 x

17:00 1 فولهام تشيلسي 1 x

17:00 0 مانشستر سيتي ليستر سيتي 0 x

21:45 0 توتنهام هوتسبير الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد 3 x

14:00 0 ديبورتيفو ألافيس فالنسيا 1 x

17:15 1 اشبيلية إسبانيول 1 x

21:45 4 برشلونة الدوري الألماني شالكه 1 x

16:30 1 بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ 3 x

16:30 0 نورنبيرغ

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