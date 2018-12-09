رياضة | عاجل.. رئيس الرجاء المغربي يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم "بنحليب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الرجاء المغربي يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم "بنحليب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جواد الزيات رئيس نادي الرجاء المغربي أن علاقة الشعب المغربي والمصري قوية للغاية. وقال الزيات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « لا توجد أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم بنحليب لاعب الرجاء خلال يناير المقبل» وأضاف: «بنحليب مرتبط بعقد مع الرجاء وإذا وصل عرض رسمي سندرس الأمر وقتها»

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