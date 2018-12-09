الان تتابع تشيلسي يلحق الهزيمة الأولى بالسيتي هذا الموسم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ألحق تشيلسي الهزيمة الأولى هذا الموسم بمانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليخفق باستعادة الصدارة من ليفربول الذي هزم بورنموث 4-0 في وقت سابق اليوم السبت.

وخسر مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي 2-0 اليوم السبت، في الجولة السادسة عشرة من المسابقة، وسجل هدفي المباراة الفرنسي نغولو كانتي في (د.45) والبرازيلي دافيد لويز في (د.78).

وكان أداء مانشستر سيتي متواضعا للغاية، ولم يصنع أي فرصة حقيقية خلال المبارة، إلا مع الثواني الأخيرة رغم الاستحواذ العقيم وكثرة الركنيات.

وتجمد رصيد السيتي عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، أما تشيلسي فاستعاد المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.