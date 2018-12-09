شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعرض الحضرى للبيع بعد التغيب للمره الثانية عن التحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان عرض الحارس عصام الحضرى للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد التغيب للمره الثانية عن التحقيق داخل قلعة الدارويش وقد تم توقيع غرامه مالية قدرها 500 ألف جنيه على الحارس وتقديم شكوى رسمية الى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الحضرى .

كان السد العالى قد تخلف عن حضور جلسة التحقيق الأولى السبت الماضى مع الإدارة القانونية للنادى الإسماعيلى، وطبقًا للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق أخرى مقرر لها اليوم السبت، وتم إخطار اللاعب بميعادها بخطاب مسجل بعلم الوصول، وكان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الأفريقى بدون إذن ليقرر مجلس الادارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه.

الحضرى الذى امتنع أيضًا عن الانتظام فى تدريبات المستبعدين وتم توقيع العقوبة عليه طبقًا للائحة، يتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب وفى حالة غيابه عن جلسة التحقيق المقرر لها اليوم سيتم إعداد تقرير من قبل الادارة القانونية للنادى ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس ابراهيم عثمان لاتخاذ العقوبة المناسبة.