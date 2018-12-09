شكرا لقرائتكم الاهلى يكلف بوجلبان تسويق ساليف كوليبالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مسئولو الأهلي التونسي انيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد في القاهرة بالوقت الحالي، بتسويق المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق في الدوري التونسي.

وخرج كوليبالي من حسابات النادي الأهلي، حيث سيتم الاستغناء عن خدمات اللاعب بمجرد التعاقد مع لاعب اجنبي جديد في ظل تواجد ٣ لاعبين اجانب اخرين في القائمة الحمراء.

وربط البعض تواجد انيس بوجلبان في مصر بانهاء صفقة محمد امين بن عمر لاعب النجم الساحلي لصالح الأهلي قبل ان يؤكد بوجلبان ان تواجده في القاهرة لقضاء فترة معايشة تمهيدآ لعمله مدربآ في تونس.