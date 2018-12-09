شكرا لقرائتكم بعد الديربي.. حزن هلالي وجماهير النصر تلوم الحظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهرت ردود أفعال متباينة بين جماهير الهلال والنصر بعد تعادل الفريقين، يوم السبت 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى مشجع هلالي في لقاء مع "قناة العربية" حزنه على إضاعة الفوز بعدما كان الهلال متقدما بهدفين دون مقابل، وقال: الأمر المحزن أننا كنا متقدمين بالنتيجة وفرط الفريق بالانتصار والخروج بالنقاط الثلاث.

وذهب مشجع نصراوي إلى أن النصر حقق تعادل عادل وعاد إلى المباراة في وقت مناسب، وأضاف آخر: كان من المفترض أن يفوز النصر بخماسية أو رباعية، ولكن الحظ خدم الهلال.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة فيما يأتي النصر في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة.

