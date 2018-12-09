شكرا لقرائتكم الدوخي: الحكم الأرجنتيني حرم الهلال من ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا حرم الهلال من ركلة جزاء واضحة في الدقائق الأخيرة من زمن لقاء الهلال والنصر في ديربي الرياض.

وتعادل الهلال مع النصر 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في لقاء مع "قناة العربية" يوم السبت: كان على الحكم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الهلال بعد عرقلة سلمان الفرج من قبل مدافع النصر، ومن المفترض أن تسهل تقنية الفيديو "فار" من قرارات الحكم، والاحتكاك ظهر على الخط وهو جزء من منطقة الجزاء وجميع زوايا الفيديو أوضحت صحة ركلة الجزاء.

وأشار خالد الدوخي إلى أن البطاقة الحمراء التي أشهرت لمحترف الهلال، البيروفي كاريو صحيحة، للسلوك المشين ضد لاعب النصر.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة فيما يأتي النصر في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة.

