فيفياني: نطمح للفوز والظهور الجيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر



أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء جاهزية فريقه لمباراة شباب الأهلي اليوم، مشيراً إلى أن «النمور» أنهى كافة تحضيراته للمواجهة التي سيدخلها بنشوة الفوز الأخير على دبا في الدوري، منوهاً في الوقت نفسه بغياب الحارس جمال إسماعيل بسبب بند الإعارة من شباب الأهلي، ولكن الثقة كبيرة بالحارس محمد حسين البلوشي.

وأضاف المدرب الإيطالي أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري خصوصاً وأنها تلعب على طريقة خروج المهزوم ولذلك قام باجراء تدريبات على ركلات الترجيح تحسباً لنهاية المباراة على وقع التعادل، موضحاً في ختام حديثه أن هزيمة شباب الأهلي في المباراة الأخيرة أمام بني ياس لن تخدعهم . من جانبه، أكد المدافع يعقوب حسن أهمية مباراة اليوم التي تتطلب من اللاعبين قبل الجهاز الفني مضاعفة الجهد والتركيز من أجل الفوز الذي سيكون له طعم خاصة في مثل هذه المواجهات.