«سلوى الزبير» و«دي جاري» يتألقان في مهرجان الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

اختتمت أمس السبت فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «الإنتاج المحلي» التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأقيمت أمس الأشواط الرئيسية للبطولة بالإضافة إلى الشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات والشوط العاشر للفحول بعمر 7 سنوات فأكثر ثم أشواط البطولات الست وشاركت فيها الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية.

وضمن منافسات اليوم الثاني أمس الأول حقق المهر «برواز البستان» لاسطبلات البستان المركز الأول في منافسات الشوط الرابع والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة القسم «أ»، وحل ثانياً المهر «ك أ ناجي» لخالد غانم مبارك العميري، وجاء في المركز الثالث المهر «إ.س.زين» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وضمن منافسات الشوط نفسه في القسم «ب» حل المهر «ميسم الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجي بالمركز الأول بمجموع 92.10 نقطة، وجاء بالمركز الثاني المهر «مشتبه الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، فيما حل بالمركز الثالث الجواد «ع ج دراج» لمربط عجمان.

وحلق الجواد «دي جاري» لمربط الجواهر للخيول العربية بالمركز الأول للشوط الخامس والمخصص للمهور بعمر سنتين، فيما حل بالمركز الثاني الجواد «فخر الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وجاء بالمركز الثالث الجواد «ع ج ناهل» لطارق سعد الدين شعبان.

واستطاع الجواد «ك أ نبراس» لخالد غانم مبارك العميري أن يحقق لقب الشوط السادس والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات، وجاء في المركز الثاني الجواد «إ.س. برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحل في المركز الثالث الجواد «جي اي كرار الجزيرة» لمربط الجزيرة للخيول العربية.

وفي الشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات حقق الجواد «ع ج ريدا» لمربط عجمان المركز الأول، وحل في المركز الثاني الجواد «ع ج وردة» لعايض عوض العجمي، وجاء في المركز الثالث «إ س عواش» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وضمن منافسات الشوط الثامن والأخير لليوم الثاني والمخصص للأفراس بعمر 7 سنوات فأكثر حقق الجواد «سلوى الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني المركز الأول، وحل بالمركز الثاني الجواد «د. دانة» لمربط الجواهر للخيول العربية، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «لال» للشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي محققاً 91.10 نقطة.

هذا وأثنى سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق على المستوى المميز الذي ظهرت به النسخة الخامسة عشرة من المهرجان مؤكدا أنه يشهد تطوراً من عام لآخر، وأكد اليحيائي أن كل من شارك في الحدث من ملاك ومربين يعتبرون شركاء النجاح، وأكد مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق أن النادي سيواصل السير في نهجه من أجل دعم رياضة الفروسية بمختلف أنواعها، والسعي وراء ظهور المزيد من الملاك المواطنين من أجل إثراء المنافسات وتنوعها.