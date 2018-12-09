خيول رئيس الدولة ومنصور بن زايد تواصل تألقها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تألقها للمرة الثالثة على التوالي في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتوج المهر «إبهار» بالشوط الرابع «الخبيصي» قاطعاً مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:52.35 دقيقة وبفارق طول 57:00 «عنق» عن صاحب المركز الثاني «الثورا» لخيالة السلطانية العمانية.

ظفر الفرس «دارين» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالشوط الرئيسي «المرخانية» الذي ضم نخبة الخيول قاطعاً مسافة 2000 متر في زمن قدره 2:18.32 وبفارق طول 59:00 عن صاحب المركز الثاني «نيزورا» لفريق بايرلي.

فيما حقق المهر «جاب موكل» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم المركز الأول في الشوط الثالث «الساد» قاطعاً مسافة 1000 متر في زمن قدره 1:06.18 وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني «إلسا دي بيبال» لمحمد نجم.

جاء ذلك في الحفل الثالث الذي أقيم يوم أمس الأول بمشاركة 99 خيلاً وبمجموع جوائز مالية بلغت 510 آلاف درهم وشهده جمهور كبير بلغ 8 آلاف متفرج.

ولم ينجح أحد من الجماهير في ترشيح 6/6 أو 5/6 فيما نجح 13 فرداً في ترشيح 4/6 ونال كل واحد منهم جائزة مالية قدرها ألفا درهم، كما نجح 112 في ترشيح 3/6 وتم اختيار 70 شخصاً وحصل كل واحد على 500 درهم.

وكان الحفل قد بدأ بشوط كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة واستطاع الجواد «برج الريف» لسيف عشير المزروعي أن ينال اللقب مسجلاً زمناً قدره 2:23.07 لمسافة 2000متر،فيما حصل الجواد «اقليم» لأحمد المهيري على المركز الأول للشوط الثاني «زاخر» مسجلاً زمناً قدره 58:90 لمسافة 1000 متر. أما المهر «صافن الريف» من اسطبلات العجبان فقد توج بالشوط الخامس «مزيد» قاطعاً مسافة 1800 متر في زمن قدره 2:07.78.فيما ظفرت المهرة«ريح الجنوب» لنقابة الإمارات للتوليد بالمركز الأول للشوط السادس «جبل حفيت» قاطعة مسافة 1800 متر في زمن قدره 2:07.72 وبفارق طول 54:00 عن صاحب المركز الثاني «جمر كيه بي».