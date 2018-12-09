تعادل مثير للهلال والنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



تعادل النصر والهلال 2-2 في ديربي العاصمة السعودية الذي اقيم لأول مرة على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) واستمر الهلال متصدراً (29 نقطة) والنصر ثانياً (26 نقطة)، مع بقاء مباراة مؤجلة ل«الأزرق» مع أحد.

تقدم الهلال في الشوط الأول بهدفين دون مقابل عن طريق الفرنسي غوميز (3 و18)، ولحق النصر بالتعادل في الشوط الثاني عن طريق جوليانو وعبدالرزاق حمدالله (73 و78)، وشهدت المباراة طرد مهاجم الهلال البيروفي كاريو في الدقيقة 94 بعد ضربه المتعمد لمحور النصر بيتروس.