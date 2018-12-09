فريق أبوظبي بطل العالم للفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي وقائد زورقه 5 بالمركز الأول ولقب الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي أقيمت مساء أمس على كاسر الأمواج في أبوظبي.

حقق القمزي لقب جولة أبوظبي ليصل إلى النقطة رقم 74 في الترتيب العام للبطولة، في حين حل ثانيا في الجولة الفرنسي بيتر مورين قائد زورق شينزن شاينا 8، وثالثا زورق الفنلندي سامي سيليو زورق ماد كروك 11.

وتوج فريق أبوظبي رسمياً بلقب عام 2018 بعد أن ابتعد وبفارق كبير بزوارقه في الصدارة وبفارق النقاط حيث يتصدر الترتيب العام شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 والذي حل سادسا في السباق برصيد 77 نقطة، في حين يحل ثانيا القمزي برصيد 74 نقطة وثالثا إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 35 برصيد 67 نقطة الذي تعرض لعطل أخرجه من المنافسة بعد أن كان في المركز الثالث، وليبتعد بذلك الفريق عن أقرب منافسيه بأكثر من عشرين نقطة وهو بيتر مورين ورصيده 54 نقطة، ولتكون المنافسة الآن محصورة بين زوارق أبوظبي فقط حيث سيتم تحديد هوية الفائز في الجولة الختامية من البطولة والتي ستقام الأسبوع المقبل في إمارة الشارقة.

وحسم فريق أبوظبي من خلال جولة العاصمة أيضا لقبي الفرق والسرعة بعد أن ابتعد وبفارق كبير في لقب الفرق حيث وصل للنقطة 131 متجاوزا أقرب منافسيه بأربعين نقطة، وأيضا حسم لقب السرعة الذي حلق به زورق أبوظبي 35 برصيد 87 نقطة.

حضر مراسم التتويج عارف العواني أمين مجلس أبوظبي الرياضي وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ونيكولو جيرمانو مروج بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وحشد من سفراء الدول والشخصيات المؤثرة في عالم الرياضات البحرية.

وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فريق أبوظبي وثاني القمزي على الأداء المبهر والقوي الذي قدمه في منافسات جولة العاصمة، كما بارك سموه للفريق حسم لقب البطولة لمصلحته والبقاء في المنافسة على اللقب بين زوارقه الثلاثة فقط.

وأكد سموه أن فوز الفريق بلقب جولة العاصمة هو استمرار لنجاح الفريق القوي والمبهر هذا الموسم وتقديمه مستوى الفريق الأول والأفضل على مدار جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وقال سموه: «نبارك للإمارات هذا الإنجاز والتألق للفريق في جولتنا في إمارة أبوظبي، ونبارك لكل الرياضيين كسب فريق أبوظبي لرهان جديد وتسجيل أرقام جديدة في البطولة».

وكشف سموه عن أن فوز الفريق بالمراكز الأولى واستمرار تصدر البطولة بجدارة في كل الجولات هو أمر طبيعي لما يمتلكه الفريق من قوة لا يستهان بها عبر كافة متسابقيه وأيضا حضوره الطاغي الذي يعززه مهارات ومستويات محترفيه العالية في المنافسة وقال سموه: نمتلك أفضل المتسابقين وننافس أنفسنا بأن يكون احتكار المراكز الأولى لفريق أبوظبي من خلال المنافسة.

وبين سموه أهمية الإنجاز الذي حققه فريق أبوظبي خاصة أنه قد تحقق في ظل مشاركة قوية وكبيرة لمحترفي هذه الرياضة، وفي حضور مخضرمين في الرياضة وقال: أهمية الفوز والإنجاز في أبوظبي تنطلق أيضا من تمكن وتفوق الفريق في مواجهة طموحات كبيرة لمحترفي هذه الرياضة، وقد ظفر فريقنا بهيبة كبيرة وله ألف حساب عند كل الفرق والمشاركين.

وأكد سموه أن أبطال أبوظبي باتوا الرقم الصعب في البطولة بعد السيطرة على كافة الألقاب، وأضاف: انتصارات الفريق تدفعنا للتفاؤل بالبقاء دوماً في دائرة الضوء والمنافسات، والمجال مفتوح أمام الفريق بقوة كي يضيف المزيد من الإنجازات دوماً. وأكد سموه أن جمال الفوز أيضا زاد رونقه بتحقيق الفريق للقب في ظل احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين وأيضا احتفالات نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل الفضي، كي يكون فوز فريق أبوظبي هو احتفال جديد للإمارات وللعاصمة وللنادي وللفريق معا.

وحرص سموه على توجيه رسالة لكل المشاركين وضيوف الجولة في العاصمة أبوظبي حيث أكد أن الإمارات هي وطن للجميع ولكل من حضر من الوفود المشاركة وقال سموه: نرحب دائما بكل من يحضر، وضيوف الإمارات في تحدي زوارق الفورمولا1 لاقوا كل ترحاب وود سواء على المستوى التنظيمي أو توفير كل عناصر الضيافة الكريمة لهم طوال فترة تواجدهم خلال الجولة.

من جهته، قال ثاني القمزي: هذه اللحظة انتظرتها طويلا منذ 17 عاما، لم أتمكن من الفوز بلقب جولة أبوظبي وحللت في المركز الأول في أكثر الجولات التي شاركت من خلالها في مختلف أنحاء العالم، وبقيت جولة أبوظبي لغزاً بالنسبة لي حيث إنني أحرزت هنا المركز الثاني والثالث مرارا وتكرارا، واليوم حللت اللغز واقتنصت المركز الأول ولقب الأرض والجمهور.

وأضاف القمزي الذي كان قد انطلق من المركز الثالث في السباق: في الانطلاقة الأولى حرصت على أن أقفز وبقوة للصدارة، تجاوزت ميرت وتجاوزت إريك وتصدرت الترتيب من البداية، وبقيت كذلك حتى آخر خمس دورات من السباق حيث عانيت من خلل بسيط عند البوابة الصفراء، وصمدت طوال 48 دورة لكي أحقق أغلى الألقاب بالنسبة لي.

وقال القمزي: قبل الانطلاقة كانت لدي مشكلة صغيرة وقام الفريق الفني بحلها بشكل سريع ودخلت المنافسة وأنا مصمم على أن أفوز بلقب الجولة مهما كان، ووفقت في ذلك ولله الحمد، الآن هناك منافسة خاصة بين زوارق أبوظبي على هوية الفائز باللقب العام هذا الموسم، وهي المنافسة الجميلة التي سنستمتع بها بكل تأكيد في جولة الختام في الشارقة.

وأعرب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن الفرحة الكبيرة والارتياح بعد أن حقق «القرش الأبيض» لقب العاصمة وكسب الرهان والتحدي، وأكد أن القمزي قدم صورة متكاملة للفريق المتجانس والمتناغم عبر أدائه القوي وتميزه في المنافسة، وقال الرميثي: حسمنا الآن لقبي السرعة والفرق، وبقي اللقب العام حائراً بين زوارق أبوظبي الثلاثة، لا يزال هناك متسع لكي نرى متعة أكبر وأجمل في جولة الشارقة وختام البطولة بين زوارق أبوظبي.



محمد بن سلطان: فخر لكل إماراتي



بارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الرئيس التنفيذي للنادي، نجاح وتفوق فريق أبوظبي في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وأكد أن فريق أبوظبي هو فخر لكل إماراتي، ووسام نجاح تعتز به الإمارات، خاصة مع التألق والتفوق الذي يعيشه الفريق، ويحققه على مختلف الصعد.

وعن فوز القمزي في جولة أبوظبي، قال الشيخ محمد بن سلطان: نبارك للبطل الإماراتي الفوز والتألق في جولة العاصمة، ابن الإمارات ساهم في أن يصنع فوزاً غالياً له في جولته الخاصة، وقدم لنا أجمل هدية عبر السباق.



الحسم في الشارقة



بعد أن حسم فريق أبوظبي لقبي الفرق والسرعة، من خلال المنافسة، أصبح الحسم في انتظار لقب الفردي، والذي انحصر في المنافسة بين زوارق أبوظبي الثلاثة، ولتكون الإمارة الباسمة الشارقة هي الفيصل والحسم في نهاية الأسبوع المقبل لأغلى الألقاب.