«أبوظبي الرياضية» تقدم تغطية استثنائية لنهائي القرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل ساعتين كاملتين من انطلاق مباراة القرن بين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتيني اليوم، تبدأ أبوظبي الرياضية تغطيتها الحصرية للقاء المنتظر.

‎وتعد تغطية المباراة بهذا الشكل الموسع من أبوظبي الرياضية واحدة من أكبر وأوسع التغطيات التي تقدمها القناة لمباراة، وذلك للأهمية الكبيرة التي يحظى بها اللقاء على كافة المستويات.تبدأ تغطية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناتي أبوظبي الرياضية الثانية والثالثة عبر استوديو مباشر من أرض ملعب سانتياغو برنابيو يتم فيها نقل كل ما يدور داخل أرض الملعب وخارجه، مع تقديم عدد من التقارير التي أعدت خصيصاً لتناول كل جوانب المباراة بما يجعل المشاهد يعيش مع الحدث بالكامل، ثم يلي استوديو البداية استوديو للتحليل الفني للمباراة يعرض لموقف الفريقين ومراكز القوى في كل فريق، ثم تبدأ المباراة يليها استوديو للتحليل الفني شامل مع نقل كل ما سيحدث من جماهير الناديين واحتفالات الفريق الفائز.

وأكد الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام أن الاهتمام بهذا اللقاء بهذا الحجم والشكل من التغطية هو مواكبة لما يجب أن يراه المشاهد وأن يتابعه ويعايشه، خاصة أن اللقاء يوصف بأنه لقاء القرن نظراً لما شهد من أحداث وفي نفس الوقت هو يمثل لجماهيرنا هنا في أبوظبي أهمية أخرى حتى نعرف آخر فريق متأهل لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على أرض الإمارات.

من جانبه، كشف محمد نجيب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية تفاصيل التغطية قائلاً: تغطيتنا للمباراة بدأت مع نهاية اللقاء السابق وما انتهى إليه بعد إلغائه وعلى الفور بدأنا في التحضير والإعداد لتغطية تناسب قيمة الحدث وما يمثله من أهمية وبما يليق أن تكون عليه أبوظبي الرياضية التي نحرص أن نعيدها للواجهة الكروية العالمية .