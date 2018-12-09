فوز النصر والوصل وحتا في دوري الكرة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أيمن بشير



حققت أندية النصر والوصل وحتا أمس الأول الانتصار في الدوري العام للكرة الطائرة ضمن الجولة الثانية للبطولة، وفاز النصر على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-1. وفي المواجهة الثانية عاد الوصل من عجمان بنقطتين غاليتين بعد أن فقد مثلهما في الأسبوع الأول على ملعبه أمام الظفرة، حيث قلب الفريق الأصفر النتيجة على مستضيفه الفريق البرتقالي الذي كان متقدماً في أول شوطين وفاز عليه بنتيجة 3-2.

وفي المباراة الثالثة حقق حتا الانتصار على ضيفه الظفرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جرت في حتا، ليحصد «الإعصار» أول ثلاث نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي، بينما ظل الفريق الظفراوي في رصيده بنقطتين كان نالهما أمام الوصل في الجولة الأولى للبطولة.

حققت أندية النصر والوصل وحتا أمس الأول الانتصار في الدوري العام للكرة الطائرة ضمن الجولة الثانية للبطولة، وفاز النصر على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-1، في مواجهة فرض فيها «العميد» سيطرته على المباراة التي جرت على ملعبه ليحقق النصر أول ثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الجزيرة، بينما تعد الخسارة هي الأولى لفريق بني ياس بعد فوزه في الجولة الأولى على الوحدة.

وفي المواجهة الثانية عاد الوصل من عجمان بنقطتين غاليتين بعد أن فقد مثلهما في الأسبوع الأول على ملعبه أمام الظفرة، حيث قلب الفريق الأصفر النتيجة على مستضيفه الفريق البرتقالي الذي كان متقدماً في أول شوطين وفاز عليه بنتيجة 3-2، ليرفع الوصل محصلته إلى 3 نقاط بينما نال عجمان أول نقطة بعد أن كان قد خسر في الجولة الماضية أمام العين.

وفي المباراة الثالثة حقق حتا الانتصار على ضيفه الظفرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جرت في حتا، ليحصد «الإعصار» أول ثلاث نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي، بينما ظل الفريق الظفراوي في رصيده بنقطتين كان نالهما أمام الوصل في الجولة الأولى للبطولة.