«أفعال» تُحلّق بخنجر «الثنايا» في جائزة زايد الكبرى للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات تحديات سن الثنايا، ضمن منافسات سباق جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تواصلت أمس بالوثبة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018-2019، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان.

وخصصت الفترة المسائية أمس، لتحديات سن الكبار، بإقامة 14 شوطاً لسن الثنايا للأبكار والجعدان والمحليات والمهجنات المفتوح؛ حيث تنافست نخبة الأصائل على 8 رموز.

وظفرت «أفعال» لخالد فيصل بن شريم المري، بأول رموز سن الثنايا لهجن الجماعة؛ حيث انتزعت ناموس وخنجر الشوط الرئيس الأول المخصص للثنايا الأبكار المحليات المفتوح، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بعد أن قدمت أداء قوياً وتفوقت على بقية المطايا المشاركة في الشوط، وحلت في المركز الأول.

واستطاعت «أطلال» أن تهدي سالم راشد غدير الكتبي، ناموساً وثاني الرموز، بعد أن طارت بخنجر الشوط ومليون درهم، وانتزع «عنيد» لعلي راشد البريصي المري ناموس الشوط الرئيس الثالث في أول أشواط الثنايا الجعدان، حيث خطف الدرع والجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم.

وشهد الشوط الرابع الرئيس للجعدان المفتوح، منافسة قوية بين المطايا المشاركة، ونجح «صوغان» في عبور خط النهاية أولاً بفارق أجزاء من الثانية، ليحصد رابع الرموز ويتوج بدرع الجعدان المهجنات؛ إضافة إلى 800 ألف درهم.

وفي منافسات فئة الإنتاج توجت «الشايبة» لمحمد العوضي المنهالي بخنجر الثنايا الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم في الشوط الخامس، أما رمز الشوط السادس المخصص للثنايا الأبكار المهجنات الإنتاج، فذهب إلى «ماتهاب» لمحمد راشد بن غدير الكتبي، وخطفت خنجر الشوط ومليون درهم.

ونجح «مياس» لرغش طبازة الدودة العامري في التتويج برمز الشوط السابع، ونال درع الثنايا الجعدان المحليات الإنتاج والجائزة المالية المخصصة للشوط وقدرها 800 ألف درهم، وفي آخر أشواط الرموز خطف «جزيل» رمز سن الثنايا لهجن الجماعة، بعد أن حصل على درع الجعدان المهجنات الإنتاج.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين برموز الثنايا، في ختام منافسات الأشواط الرئيسية. ويستضيف ميدان الوثبة الغربي اليوم، منافسات اليوم السادس قبل الأخير لسباقات جائزة زايد الكبرى للهجن، وتبدأ مرحلة الحول الكبار والزمول في خوض التحديات الصباحية والمسائية، مع إقامة 22 شوطاً ستبدأ معها المنافسات الصباحية بإقامة 10 أشواط ستشهد تحدياً مثيراً للقوة والتحمل بين المشاركين، وجوائز نقدية قيمة مع حصول الفائز بالمركز الأول، على جائزة نقدية تصل إلى 50 ألف درهم، بينما يحصل الفائزون حتى المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة مع حصول صاحب المركز العاشر، على جائزة نقدية تبلغ 10 الآف درهم.

وفي الفترة المسائية ستركض نخب الأصائل مع 12 شوطاً خصصت لها جوائز نقدية قيمة، مع حصول صاحب المركز الأول على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

وكانت «مرعوشة» لسالم مظفر خموشة العامري، توجت بأول أشواط الفترة الصباحية لمنافسات سن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات في الميدان الغربي بالوثبة، والتي شهدت إقامة 16 شوطاً للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات المفتوح، وفئة الإنتاج، وانتزعت «أمجاد» لخليفة سالم بالضبيعة الكتبي، ناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات، فيما أحرز «عالي» لمحمد جابر هياي المنصوري لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات.

وأسفر الشوط الرابع للجعدان المهجنات الإنتاج، عن فوز «مرموق» لحمد محمد سالم جذوة العامري، وفي الشوط الخامس نجحت «سمحة» لمسلم سالم بن ثعلوب الدرعي، في خطف المركز الأول بينما حصدت «الدانة» لسالم سعيد منانة ناموس الشوط السادس.