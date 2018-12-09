شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحسم «ديربي إيطاليا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، انطلاقته القوية بحسمه «ديربي إيطاليا» أمام غريمه وضيفه إنتر ميلان بهدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش على ملعب أليانز في تورينو في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وابتعد يوفنتوس بفارق 8 نقاط عن نابولي الذي فاز على فروزينوني بأربعة أهداف نظيفة سجلها البولندي بيوتر زيلينسكي (7) والجزائري آدم وناس (40)، وأركاديوش ميليك ثنائية (68 و84).
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