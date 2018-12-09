نتائج مميزة لشرطة أبوظبي في ماراثون شركة أدنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي فريق شرطة أبوظبي خلال مشاركته في ماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الأولى، والذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى تحت شعار «اركض في أبوظبي»، وشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة كأكبر مشاركة رياضية مجتمعية على الواجهة البحرية لأبوظبي.

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي بالشراكة الرائدة التي تجمع بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أدنوك والتي أثمرت عن ميلاد ماراثون أدنوك أبوظبي الذي يجسد أبهى الصور والمشاهد الحضارية لمجتمع الإمارات بكافة مكوناته ويرسخ نهج الدولة في تعزيز الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية التي تنشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع.

وحصدت شرطة أبوظبي نتائج متميزة في الماراثون بنسخته الأولى على مستوى الرجال والسيدات، وحصل متسابق شرطة أبوظبي بطي النعيمي على المركز الأول في سباق 42 كم المفتوح، فيما حصل محمد الحساني على المركز الأول لسباق 5 كم، وحازت إيمان الطرودي على المركز الأول للفئة العمرية 18- 30 سيدات لسباق مسافة 5 كم سيدات، وحصلت لبنى الحلواني على المركز الثاني للفئة العمرية 31- 40 سيدات لسباق مسافة 5 كم، وحقق حسين مراد المازم المركز الأول لفئة الكراسي المتحركة (أصحاب الهمم) لمسافة سباق 42 كم، فيما نال ذيبان المهيري المركز الثالث لمسافة سباق 10 كم (فئة الكراسي المتحركة أصحاب الهمم).