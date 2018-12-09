«حيّوا الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

تأهل الشارقة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب رئيس الدولة بعد فوزه على الجزيرة 1-صفر أمس، في استاد زعبيل بحضور 2067 متفرجاً.

ونجح «البلدوز» ويلتون سواريز في قيادة «الملك» للدور المقبل من بطولته المفضلة ولمتابعة نجاحاته هذا الموسم التي بدأها بالدوري، وذلك برأسية في الدقيقة 65.

واستطاع الفريق الشرقاوي من فك عقدة «فخر أبوظبي» في هذه المنافسة؛ حيث كان الجزيرة قد تفوق عليه من قبل في مناسبتين في نفس البطولة.

كانت جدية طرفي اللقاء واضحة في الوصول إلى الشباك مبكراً من أجل أخذ الأفضلية في المباراة، خاصة الجزيرة الذي لم يستغل الفرصتين اللتين سنحتا له من مخالفتين خارج المنطقة وتعامل معهما الحارس الحوسني بفدائية، وبالمقابل لم ينجح ويلتون من الوصول لمرمى خصيف رغم انطلاقته المزعجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، لينجح بعدها (الملك) في تسيير وقائع الشوط الثاني على نسقه الهجومي، كما شكلت المؤازرة الجماهيرية لمشجعي الشارقة لوحة رائعة بالوقوف مع الفريق أثناء مجريات المباراة.

بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة، ضمت كل من عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح، علي الظنحاني، ماجد سرور، أوتابيك شوكوروف، سيف راشد، ايجور كورونادو، ريان منديز، ويلتون سواريز.

ودفع الجزيرة بقائمة أساسية وجد بها كل من علي خصيف، محمد عمر العطاس، فارس جمعة، محمد جمال، خليفة الحمادي، سالم راشد، سبيستان سياني، خلفان مبارك، ناصر برازيت، ليوناردو بيريرا، علي مبخوت.