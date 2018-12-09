الاتحاد العربي للشطرنج يعتمد بطولات 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بالتنظيم الرائع الذي حظيت به البطولة العربية للرجال والسيدات للشطرنج والتي اختتمت مؤخراً في دبي، مبيناً أن هذا الاهتمام توّج بحصول لاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن على المركز الأول والميدالية الذهبية في الشطرنج الكلاسيكي وتأهله لبطولة كأس العالم.

هذا وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج عقدت اجتماعها العادي يوم الأربعاء برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بحضور كل من المهندس طلال الزعابي رئيس لجنة التخطيط والاستراتيجية وسلطان علي الطاهر،رئيس لجنة الحكام ورجائي السوسي الأمين العام المساعد ومحمد أحمد الحسيني مستشار الاتحاد العربي للشطرنج، كما حضر الاجتماع كضيف شرف دبيرك باجلييف مستشار رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

واعتمدت اللجنة التنفيذية برنامج البطولات لعام 2019، وينظم الاتحاد التونسي للشطرنج بطولة العرب للفرق وبطولة الأندية العربية للرجال والسيدات خلال الفترة من 20 حتى 30 مارس/‏آذار 2019 كما ينظم الاتحاد الأردني للشطرنج بطولة العرب للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة (ذكور وإناث) في يوليو/‏تموز 2019 وينظم الاتحاد الجزائري للشطرنج بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات وبطولات العرب للشطرنج السريع والخاطف واجتماع اللجنة التنفيذية واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج مع دورة تأهيلية للحكام العرب .واطلعت اللجنة التنفيذية على التعديلات الجديدة لحين الاعتماد النهائي في الاجتماع المقبل، وتضمنت اللائحة استحداث بطولة جديدة لفئة تحت 6 سنوات (ذكور وإناث) وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

هذا واعتمدت اللجنة أسماء أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد العربي، وسيترأس الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج لجنة الأمور المستعجلة، وستكون اللجنة الفنية برئاسة سامي خضر سفاريني، ولجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي سلطان علي الطاهر، واللجنة النسائية برئاسة خلود الزرعوني، واللجنة القانونية برئاسة الشادلي الرحماني، ولجنة التخطيط والاستراتيجية برئاسة المهندس طلال الزعابي، واللجنة الإعلامية برئاسة محمد عبد الله.