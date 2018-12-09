أروابارينا: لا أريد متابعة الكأس من التلفزيون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب



أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، احترامه لفريق كلباء، واصفاً المباراة بالصعبة جداً بعدما أثبتت البطولة بخروج الوحدة والعين أنه لا كبير ولا صغير فيها، مضيفاً: «البطولة أثبتت أن الفريق الذي لا يركز في الملعب مصيره الذهاب مباشرة إلى المنزل ليشاهد بقية مباريات الكأس من التلفزيون، ولا أريد أن يحدث لنا ما حدث للوحدة والعين».

وأضاف: «مباريات الكأس لها قانونها الخاص بخروج المهزوم ولا نريد أن يحدث لنا ما حدث للوحدة والعين، وشخصياً لا أحب أن أتفرج على مباريات بطولة هامة جدا بالنسبة لنا ولجميع الفرق من التلفزيون».

وكشف أروابارينا عن أن إسماعيل الحمادي سيغيب عن المباراة لتعرضه لشد عضلي، بينما سيتحدد الموقف بالنسبة لوليد حسين الذي شعر بآلام في مران الأمس بانتظار تقرير الجهاز الطبي.

وأضاف: «الفريق الذي يكسب في الكأس ليس لأن اسمه كبير بل بقدر ما يبذله من مجهود، ونحن قادمون من مباراة صعبة خسرنا فيها من بني ياس وبالتالي موقفنا لم يكن سهلاً بعد حالة طرد، وأنا أتساءل ما الفائدة من تقنية الفيديو «الفار» إذا لم يحقق العدالة بأن يقيم كل حالة من اختصاصه بشكل جيد وأقصد بذلك حالة طرد لوفانور وبعد يومين اتضح أن «الفار» مخطئ وألغي الطرد ».