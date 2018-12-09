الامارات | الكونغو تترشح لتنظيم كأس إفريقيا.. والمغرب لم يحسم قراره

شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تترشح لتنظيم كأس إفريقيا.. والمغرب لم يحسم قراره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الاتحاد الإفريقي يكشف عن البلد المضيف نهاية الشهر الجاري. أرشيفية

أعلن أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) كونستان عمري سليماني، أول من أمس، أن الكونغو برازافيل ترشحت لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل، في حين أن ملف غينيا التي تم اختيارها لاستضافة نسخة 2021 «غير موجود».

وأعاد الاتحاد فتح باب الترشيح للاستضافة بعد استبعاد الكاميرون رسمياً بسبب عدم جاهزيتها لتنظيم الحدث. وأعرب سليماني عن أمله في تسمية بلد مضيف جديد بحلول نهاية العام الجاري، علماً أن البطولة يشارك فيها 24 منتخباً بدلاً من 16.

وبخصوص المغرب الذي أشارت إليه وسائل الإعلام على أنه المرشح الأبرز لتنظيم نسخة 2019، قال «رسمياً، لا يوجد طلب ترشيح تقدم به (المغرب) للكاف».

ولم يرُق الحل للكاميرون التي لم تكشف بعد ما إذا كانت ستستأنف قرار سحب التنظيم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، ولكن بدا إعلانها عن نيتها إنجاز الأعمال في الوقت المناسب، بمثابة إثبات أنها قادرة على تنظيم البطولة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين. في المقابل، أكدت ساحل العاج الاثنين الماضي أن «أياً من السلطات الرسمية أو الكروية في البلاد لم يتم التواصل معها من قبل الاتحاد الإفريقي» بهذا الشأن.