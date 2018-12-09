الامارات | الريماوي والساريسي يظفران بذهبية زوجي البلياردو

شكرا لقرائتكم خبر عن الريماوي والساريسي يظفران بذهبية زوجي البلياردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج لاعبا المنتخب الوطني، للبلياردو صلاح الريماوي وجلال الساريسي، بذهبية زوجي منافسات الكرات التسع في بطولة «اليوم الوطني للبلياردو»، التي أسدل الستار عنها، أول من أمس، بصالة «إي زون» في دبي، وشهدت في يومها الختامي انتزاع الكويتي، عمر شاهين، المركز الأول في منافسات فردي المسابقة ذاتها.

وعقب انتهاء المنافسات، توج أمين السر العام لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، سلطان الجوكر، ورئيس مجموعة شركات الختال، سعيد الختال، ورئيس اللجنة الفنية في مجلس التعاون الخليجي علي عبدالإله، ورئيس اللجنة المنظمة العليا وراعي البطولة، عبدالمنعم الختال، ومدير البطولة، عماد فرحات، الفائزين بلقب النسخة الخامسة التي بلغ إجمالي جوائزها 70 ألف درهم.