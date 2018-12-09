الامارات | «الزعيم» ودَّع البطولة الثالثة من أصل 7 قبل انطلاق مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» ودَّع البطولة الثالثة من أصل 7 قبل انطلاق مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج فريق العين من المنافسة الثالثة له في الموسم الحالي، من أصل سبع بطولات يشارك فيها بالموسم الاستثنائي، وذلك قبل أقل من أربعة أيام على انطلاق مشواره في مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم، والذي سيستهله يوم الأربعاء المقبل في مواجهة فريق تيم ويلنغتون النيوزلندي على استاد هزاع بن زايد، فيما لايزال الفريق منافساً في دوري الخليج العربي وأبطال آسيا، بجانب كأس الخليج العربي.

ومثّل وداع مسابقة كأس رئيس الدولة، أول من أمس، صدمة كبيرة للفريق «البنفسجي»، خصوصاً أن الهدف المعلن كان إغلاق ملف المنافسات المحلية بالتأهل للدور ربع النهائي في بطولة الكأس، بجانب البقاء في صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي بالتساوي مع الشارقة، قبل بداية المشوار في كأس العالم للأندية.

وتخلى «الزعيم»، في استاد آل نهيان، عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على فريق الوصل بهدفين لهدف، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها، أول من أمس، أمام المنافس نفسه بنتيجة كبيرة بلغت 3-5، في مباراة دخلها الفريق برغبة تكرار الفوز على الوصل، بعد أربعة أيام من المواجهة التي كانت جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي.

وكان «الزعيم» خرج، في شهر أغسطس الماضي، من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال على يد فريق وفاق سطيف الجزائري بالخسارة 1-2 ذهاباً، والفوز إياباً 1-صفر، ليودع المنافسة من الدور الأول بمجموع المباراتين (2-2)، وهي المسابقة التي كان قد خاضها العين على هامش المعسكر التحضيري، الذي أقامه في العاصمة الكرواتية زغرب.

كما أن الفريق خسر، في شهر أغسطس الماضي كذلك، بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل بداية الموسم أمام فريق الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، في لقاء كان فيه «الزعيم» متأخراً بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود للقاء ويعادل النتيجة (3-3).

وبحسب الإحصاءات في الموقع الرسمي لنادي العين، فإن مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، تلقى خسارته رقم 18 في مشواره مع فريق العين، من خلال إشرافه على 81 مباراة منذ توليه مهام تدريب «الزعيم» في فبراير 2017، خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش، الذي كان قد استقال من منصبه بسبب تراجع النتائج، بعد فترة ذهبية بقيادته للفريق لنهائي دوري أبطال آسيا.

وخاض فريق العين تحت قيادة المدرب زوران 81 مباراة، فاز في 48 مواجهة، وتعادل في 15 لقاء، بينما خسر في 18 مناسبة، وسجل الفريق 201 هدف، في حين استقبلت شباكه 110 أهداف، فيما حافظ الفريق على نظافة الشباك في 25 لقاء.

وأسهمت النتائج، التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب زوران، في تحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي لأول مرة منذ تأسيس النادي قبل 50 عاماً، كما وصل بالفريق للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، قبل الخروج من السباق القاري.

يذكر أن عقد المدرب زوران مامتيش مع فريق العين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد أن كانت إدارة شركة كرة القدم برئاسة غانم الهاجري قد جددت عقد المدرب لموسم آخر، ينتهي في شهر يونيو المقبل، عطفاً على النتائج التي حققها مع «الزعيم».

زوران: خسرنا من الوصل بأخطائنا وعلينا الاستمتاع بالمونديال

اعترف مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، بأن فريقه خسر مباراة الوصل في كأس رئيس الدولة، أول من أمس، بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها، وأن عليهم حالياً التفكير في كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الفريق تتويجاً لجهود موسم رائع، وقال: «نحن مطالبون بالاستمتاع بما حققناه، والعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق النتائج المشرفة، خصوصاً أننا لا نعاني أي ضغوط حالياً، وكل تركيزنا على تقديم أفضل مستوى في العالمية».

وحول إمكانية معالجة الأخطاء الكبيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي، قبل بداية مشوار التحدي في مسابقة كأس العالم للأندية الإمارات 2019، قال: «بداية أعتقد أننا لا نعاني مشكلات في الهجوم، حيث أحرزنا في مباراة الوصل ثلاثة أهداف، وأعتقد أنها كانت كافية لتحقيق الفوز، ومقارنة بالعام الماضي نجد أننا نجحنا في تسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي، في هذه الفترة الزمنية بالتحديد».

العبدولي: فوزنا على العين ليس رد اعتبار

أكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، أن فوزهم على فريق العين في الكأس ليس رد اعتبار، بقدر ما كان استغلالاً للفرص التي حصل عليها فريقه، ومكنتهم من تحقيق فوز كبير في اللقاء، معرباً في الوقت نفسه عن أمله أن يستفيد اللاعبون من التأهل لربع النهائي، على حساب فريق بحجم العين، بالظهور بصورة قوية في مباريات دوري الخليج العربي أمام اتحاد كلباء في الجولة الثالثة عشرة للمنافسة.

وقال العبدولي، في تصريحات صحافية، عقب المباراة التي شهدت طرده بسبب احتجاجه على حكم المباراة: «هناك تنافس قوي بين الفريقين، والفوز في كأس رئيس الدولة ليس رد اعتبار بعد خسارتنا في الدوري، في تقديري الوصل والعين كتاب مفتوح أمام بعضهما بعضاً، وفريقنا نحج في استغلال الفرص التي هيئت له خلال المباراة، وسجل الأهداف الخمسة».

وحول تراجع الوصل في الدوري على عكس بطولة كأس زايد وكأس رئيس الدولة، قال العبدولي: «هنالك تراكمات منذ بداية الموسم، وللأمانة لاعبونا يقدمون تضحيات كبيرة في التدريبات والمباريات ورغبتنا كبيرة في التصحيح والقادم أفضل، أتمنى أن يحظى الفريق بمساندة قوية في المباريات القادمة، لقد تحدثت كثيراً عن الجمهور لدعم اللاعبين، كما نتمنى أن تكون عودة الجماهير في مباراة كلباء بدوري الخليج العربي، لأنها مباراة مهمة».

- العين خرج من كأس زايد وكأس رئيس الدولة وخسر السوبر، ولايزال منافساً في المونديال وأبطال آسيا والدوري وكأس الخليج العربي.

- تحت قيادة المدرب

زوران سجل العين

201 هدف واستقبل

110، في 81 مباراة.