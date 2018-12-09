الامارات | الظفرة يحبط مفاجآت دبا الحصن في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يحبط مفاجآت دبا الحصن في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبو الظفرة يحتفلون بالفوز على دبا الحصن. تصوير: إريك أرازاس

بلغ الظفرة دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على دبا الحصن، أحد أندية الدرجة الأولى، 2-1، في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس، على استاد بني ياس في الشامخة، لحساب دور الـ16 من المسابقة.

وتقدم سعيد الكثيري للظفرة بهدف (10)، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة، ثم تمكن البرازيلي، دريغوناتو، من تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء (62)، قبل أن يُقلص البرازيلي الأخر، فينيكيوس سيلفا، النتيجة لمصلحة دبا (90+2).

وقبل أن تبدأ المباراة، كانت الترشيحات تصبّ في مصلحة الظفرة، المُنتشي من فوزه الأخير على الجزيرة في الدوري 3-2، وتمكن بالفعل من افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق سعيد الكثيري، الذي استغل توزيعة مثالية من ريغوناتو، حوّلها مباشرة إلى داخل الشباك.

وبدا على الظفرة أنه في طريقه لتكرار فوزه التاريخي على دبا الحصن، عندما فاز عليه بسداسية نظيفة في كأس رئيس الدولة، في موسم 2010-2011، حينما سدد ريغوناتو من ضربة ثابتة من مسافة قريبة على المرمى، حولها حارس دبا الحصن، عبدالله المرزوقي، بصعوبة إلى ضربة ركنية (16).

لكن دبا الحصن دخل أجواء اللقاء بعد 20 دقيقة عبر تسديدة أطلقها فينيكيوس سيلفا من خارج الصندوق، تحولت عن طريق الحارس، خالد السناني، بعد ذلك إلى ضربة ركنية.

وظل هدف سعيد الكثيري صامداً أمام المحاولات التي بدأت تتسم بالخطورة من جانب دبا الحصن، إذ سنحت له فرصة ذهبية للتعادل عن طريق محمد مال الله، أبعدها الدفاع في وقت مثالي إلى ضربة ركنية (33).

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت الأفضلية لفريق دبا الحصن، الذي ضغط بكثافة بغية إدراك التعادل، إلا أنه دفع الثمن باهظاً، حينما قاد رمولو هجمة معاكسة، تعرض معها للعرقلة من قبل المدافع سالم عبيد، لينفذها ريغوناتو، بنجاح مسجلاً هدف الاطمئنان لفريقه.

لكن دبا الحصن لم يستسلم للنتيجة، وحاول في أكثر من مناسبة تقليص النتيجة، ووصل بالفعل لمبتغاه في وقت متأخر من عمر المباراة، حينما احتُسبت له ضربة جزاء، نجح فينيكيوس سيلفا في تحويلها إلى هدف.