الامارات | الرزوقي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتحاد الكاراتيه يحتفي بفوز اللواء ناصر الرزوقي بجائزة الإبداع الرياضي. من المصدر

أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عزمه الترشح إلى منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي في دورته الانتخابية المقبلة المقرر في شهر يوليو 2019.

وقال الرزوقي لـ«الإمارات اليوم» إن «الرغبة من الاتحادات العربية وغرب ووسط القارة، والإصرار على إجراء تغييرات في الاتحاد الآسيوي، كانا وراء منحي الثقة في إعلان النية والترشح لمنصب رئيس الاتحاد القاري، في ظل الرغبة في إجراء تغيير على المؤسسة الآسيوية التي يعد ممارسو الكاراتيه فيها الأكبر على الساحة العالمية».

وأضاف: «الوضع الذي يمر به الاتحاد الآسيوي كان وراء اتخاذ قرار الاستعجال بعملية التغيير، وعدم إعطاء مهلة أطول للاتحاد الحالي، إذ كان من المقرر أن تقام الانتخابات بعد أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن الكونغرس والأعضاء في الجمعية العمومية كانت لهم توجهات بضرورة الاستعجال، وأن تقام الانتخابات صيف العام المقبل».

وأوضح: «توجهات عدة طفت على السطح خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، الشهر الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد، أشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة، فضلاً عن مطالبتي من قبل أكثر من تكتل، سواء الاتحاد العربي الذي يمثل ثقلاً في القارة الآسيوية، أو اتحادي غرب ووسط القارة، بأن أترشح لمنصب رئيس الاتحاد القاري».

وأضاف: «اللعبة تسير بتطور متسارع في أوروبا والعالم، مقارنة بتأرجح على صعيد آسيا التي تعد مهد رياضة الكاراتيه على العالم، وهو ما شكّل اتجاهاً لضرورة الاستعجال في الانتخابات على أن يتم التحضير لها في شهر أبريل 2019، خلال اجتماع الجمعية العمومية في ماليزيا، وستتبع بالإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، قبل أن تقام الانتخابات، في شهر يوليو، باجتماع الجمعية العمومية في فيتنام».

وأشار الرزوقي إلى التوسع في المناصب له أوجه سلبية، وقال: «التوسع في المناصب يشتت عن الأهداف، إلا أن الرغبة من الاتحادات العربية وغرب وشرق القارة كانت وراء قبولي شرف تحمل هذه الثقة».

واختتم الرزوقي: «نجح أبناء الإمارات في صناعة ثقل غير مسبوق في مختلف أروقة الكاراتيه، حتى باتت الدولة هي المحرك الرئيس، والمحور الذي يدير جميع شؤون اللعبة، وكان من ثمارها تولي أبناء الإمارات مناصب مرموقة خليجياً وعربياً وقارياً ودولياً، إضافة إلى احتضان مقر الاتحاد العربي، واستضافة بطولات وأنشطة عالمية».

من جانب آخر، احتفى اتحاد الكاراتيه بفوز اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة الإداري المحلي، وذلك في احتفالية أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي، وحضرها بجانب الرزوقي أعضاء الاتحاد وعدد من ممثلي الأندية والجهات الرياضية في الدولة.