الامارات | 5 مواطنين ينضمون إلى عضوية لجان الاتحاد العربي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواطنين ينضمون إلى عضوية لجان الاتحاد العربي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجود إماراتي مميز في الاتحاد العربي للشطرنج. من المصدر

وضع الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، ثقته في خمسة من الكوادر الوطنية لرئاسة وعضوية اللجان المختلفة التابعة للاتحاد، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي انعقد في اليومين الماضيين بنادي الشارقة للشطرنج والثقافة.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، في تصريحات صحافية، إن المكتب التنفيذي اختار الحكم الدولي، سلطان الطاهر، لرئاسة لجنة الحكام، والبطلة الإماراتية، خلود الزرعوني، لرئاسة اللجنة النسائية، والمهندس طلال الزعابي لرئاسة لجنة التخطيط والاستراتيجيات، كما انضمت مليحة المازمي لعضوية تلك اللجنة، وعمر نعمان لعضوية اللجنة القانونية».

وبتلك الاختيارات يكون قد ارتفع عدد الأعضاء الإماراتيين الموجودين في الاتحاد العربي للشطرنج، إلى سبعة أعضاء بعد انتخاب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيساً للاتحاد، وحسين الشامسي أميناً عاماً.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج قد عقدت اجتماعها بحضور النائب الأول للرئيس، الأردني خضر سفاريني، والأمين العام، حسين خلفان الشامسي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما حضر الاجتماع مستشار رئيس الاتحاد الدولي، بيرك باجلييف، كضيف شرف.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، قد وافقت، من حيث المبدأ، على مشروع اللائحة الفنية لحين اعتمادها بشكل نهائي في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.

ولفت إلى أن: «اللائحة استحدثت بطولة جديدة لفئة تحت ست سنوات، وفتح باب المشاركة دون التقيد بعدد محدد، كما كانت تنص اللائحة السابقة، التي لا تسمح للدول المشاركة في البطولات العربية بأن يزيد عدد لاعبيها في تلك المرحلة السنية على 30%، من العدد المقرر لمشاركتها في البطولات التي يُنظمها الاتحاد العربي».

وأضاف: «تم في الاجتماع أيضاً اعتماد قرار الاتحاد الدولي بتأهل بطل وبطله العرب للمشاركة في بطولة العالم، واعتماد برنامج نشاط الاتحاد العربي للشطرنج في عام 2019، إذ سينظم الاتحاد التونسي بطولة العرب للفرق، وبطولة الأندية العربية للرجال والسيدات، خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس من العام المقبل، كما ينظم الأردن بطولة العرب للفئات السنية من ست إلى 20 سنة، خلال الفترة من 20 حتى 30 يوليو 2019، بينما سيتولى الاتحاد الجزائري تنظيم بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، وبطولات العرب للشطرنج السريع والخاطف».

الأعضاء المختارون للجان الاتحاد العربي

1- سلطان علي الطاهر.

2- خلود الزرعوني.

3- المهندس طلال الزعابي.

4- مليحة المازمي.

5- عمر نعمان.