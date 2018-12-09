الامارات | الطنيجي يتوّج بذهبية المسدس 10 أمتار في بطولة عام زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن الطنيجي يتوّج بذهبية المسدس 10 أمتار في بطولة عام زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الإماراتي، سلطان عبيد الطنيجي، بطلاً لبطولة عام زايد لرماية المسدس لمسافة 10 أمتار، بعد أن احتل المركز الأول برصيد 227.4 نقطة، وتبعه في المركز الثاني، البحريني جاسم الدوسري، برصيد 226.2 نقطة، ثم مواطنه عبدالله رحمة برصيد 206.1 نقاط، وتبعهم في المركز الرابع الإماراتي حميد راشد الطنيجي برصيد 186 نقطة، وحل مواطنه حمد محمد الطنيجي خامساً برصيد 163.3 طبقاً، ثم مبارك جمعة برصيد 137.7 نقطة سادساً، والعراقي محمد معمار برصيد 116.0 نقطة سابعاً، والإماراتي خليفة سليمان برصيد 98.5 نقطة ثامناً.

وفي بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، وشاركت فيها 15 رامية، تُوجت الرامية الروسية، ديمينا سفيتلانا، بطلة للبطولة محققة في الأدوار التمهيدية 112 طبقاً، وكانت الخامسة في ترتيبها، وفي النهائيات نجحت في تحقيق 47 طبقاً لتنال ذهبية البطولة ومبلغ 500 دولار، وحلت الكازاخستانية، زيناتا نصيروفا، في المركز الثاني، بعد أن جمعت في النهائيات 43 طبقاً، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب مواطنتها ذويا كرافيشنكو برصيد 36 نقطة.