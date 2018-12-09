JUST, MO SALAH

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزى فوزا عريضا على بورنموث، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما، أمس، على أرض ملعب «فيتنس فيرست»، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى البريميرليج.

واحتل «الريدز» لأول مرة مؤقتا، فى مسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، صدارة الترتيب، برصيد 42 نقطة، منتظرا نتيجة لقاء المان سيتى المنافس الأقوى برصيد 41 نقطة، وتشيلسى المحتل للمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وشهد اللقاء عودة الملك «مو» بقوة لتسجيله هاتريك فى شباك بيجوفيتش، حارس مرمى بورنموث، ليتربع على عرش الهدافين برصيد 10 أهداف، نفس عدد إيميريك أوباميانج، لاعب الأرسنال. وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 23 محتلا المركز السابع.

وخاض ليفربول اللقاء بتشكيلة مكونة من اليسون، حارس مرمى، ودفاعا، ماتيب- فان ديك- فابينيو- روبيتسون، وخط الوسط، ميلنر- فينالدوم- كيتا، وهجوما، محمد صلاح- شاكيرى- فيرمينو.

وجاءت تشكيلة بورنموث كالتالى: بيجوفيتش، حارس مرمى، ودفاعا، فرانسيس، سام كوك، ناثان أكى، دانيلز، ووسطا، ستانيسلاس، سورمان، وهجوما، بروكس، ليرما، فريسر، كينج.

بدأ ليفربول الشوط الأول من اللقاء بتحكم كبير فى الكرة لفك تكتلات دفاع بورنموث، ولكن اللقاء كان معقدا فنيا نظرا للكثافة العددية من لاعبى الفريقين، وحاول صلاح فى أكثر من كرة تشكيل خطورة، ولكن مركزه، رأس الحربة الصريح، لم يمكنه من خلق فرصة حقيقية على شباك بيجوفيتش.

ونجحت كتيبة «الريدز» فى فك شفرة الفريق المنافس، عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تسجيل الملك «مو» هدف اللقاء الأول، من كرة ميتة، بعد استغلاله تسديدة فرمينو، ومتابعته للكرة، ليسكنها على يمين الحارس بيجوفيتش.

حاول إيدى هويى، المدير الفنى لفريق بورنموث إدراك هدف التعادل ولكن التزام لاعبى الوسط والدفاع فى ليفربول، منع وصول مهاجمى الفريق المنافس إلى مربع العمليات، وشباك أليسون بيكر، لينتهى الشوط الأول بتقدم «الريدز».

وبدأ الشوط الثانى بضغط عال من لاعبى ليفربول، ونجح النجم المصرى العالمى، محمد صلاح، عند الدقيقة 48 فى تسجيل الهدف الثانى له ولفريقه، بعد تسلمه الكرة والمرور به ليسكنها على يسار حارس بورنموث، متغلبا على كوك لاعب الفريق المنافس الذى تعمد ضرب «مو» فى السمانة، ولكن استمر النجم المصرى وشق طريقه بالكرة ليسددها بقوة وتسكن الشباك.

وامتلك ليفربول الكرة وسط الميدان وتلاعب خط هجومه بدفاعات أصحاب الأرض، وجاءت الدقيقة 68 لتشهد الهدف الثالث للريدز، بنيران صديقة، بأقدام اللاعب كوك.

وأجرى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تغيرين دفعة واحدة لتنشيط الخط الهجومى، بإشراك آدام لالانا، وساديو مانى، بدلا من شاكيرى، وكيتا. وأكمل الملك المصرى محمد صلاح الثلاثية عند الدقيقة 77، محرزا الهدف الثالث، بعد انفراده بالكرة مراوغاً حارس بورنموث مرتين، واضعا الكرة بكل ثقة على يمينه وسط مشاهدة عدد من مدافعى أصحاب الأرض.

ورفع الملك «مو» رصيده فى سباق الهدافين إلى 10 أهداف، متقاسما الصدارة مع بيير إيميريك أوباميانج، لاعب الأرسنال الذى أحرز نفس عدد أهداف صلاح.

ويأتى هارى كين، مهاجم توتنهام، فى مركز الوصيف برصيد 9 أهداف، وكاليوم ويلسون، لاعب بورنموث، برصيد 8 أهداف.

وسجل النجم المصرى هدفه الـ 42 مع ناديه فى مسابقة «البريميرليج»، وأصبح «صلاح» أسرع لاعب فى التاريخ محرزا لهذه الأهداف فى 52 مباراة فقط خاضها بقميص ليفربول.

كما سجل صلاح فى مرمى بورنموث فى ثلاث مباريات متتالية، إذ سجل الهدف الثالث فى المباراة التى انتهت برباعية نظيفة فى الدور الأول الموسم الماضى، كما سجل الهدف الثانى فى مباراة الدور الثانى الموسم الماضى والتى انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة، فضلا عن 3 أهداف فى لقاء أمس الأول.

وأعلن يورجن كلوب حالة الطوارئ داخل فريق ليفربول، استعدادا لمعركة المصير أمام نابولى فى دورى الأبطال الثلاثاء المقبل على ملعب «آنفليد» معقل «الريدز».

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب فى المباراة لكنه أهداها لزميله ميلنر بعد خوضه ٥٠٠ مباراة بقميص الريدز.