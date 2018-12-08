ظهور مكثف لتقنية الـ VAR في ديربي الرياض

استخدم الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، تقنية الفيديو، في أكثر من لعبة، خلال ديربي الرياض المثير (2-2)، الذي جمع بين الهلال والنصر، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

وقد عاد الحكم لتقنية الفيديو، في التدخل القوي من لاعب النصر، كريستيان راموس، على سلمان الفرج، نجم الهلال، داخل منطقة الجزاء.

ورغم إعادة بيتانا للعبة أكثر من مرة، إلا أنه رفض احتساب ركلة جزاء، رآها آخرون واضحة.

كما عاد بيتانا إلى الفيديو، في عدة حالات أخرى، أبرزها اعتداء البيروفي، أندريه كاريو، على لاعب النصر، بيتروس ماثيوس، حيث طرد نجم الهلال، في الثواني الأخيرة للمباراة.

وسبق أن وجه رئيس النصر، سعود آل سويلم، انتقادات حادة للقائمين على تقنية الفيديو، بالدوري هذا الموسم، بدعوى وجود قرارات عكسية ضد فريقه.