فوز الهولندي ديك ياسبر ببطولة العالم للبلياردو بالغردقة

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شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، المباراة النهائية في بطولة العالم للبلياردو بين اللاعب الهولندي ديك ياسبر، ونظيره البلجيكي فريد ريك كودرن المصنف الأول عالميا، وانتهت بفوز اللاعب ديك ياسبر بلقب البطولة .

وقام اللواء أحمد عبد الله بتسليم كأس البطولة للاعب ديك ياسبر، وأكد المحافظ أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت على مدى الشهور الماضية الكثير من البطولات الرياضة العالمية على أرضها، مؤكدا أنها تحولت بالفعل إلى قبلة للرياضيين العالميين والبطولات الرياضية، وأشار إلي أن المحافظة تتبني مثل تلك الأحداث من

البطولات حيث أنها تعد قوة ناعمة لتنشيط الحركة السياحية وذلك لكثرة الاعداد المشاركة بها وايضا لكثرة مشجعيها ومتابعيها .

كانت الغردقة قد استضافت بطولة البلياردو خلال الفترة من 2 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر الجارى بمشاركة 149 لاعبا يمثلون 21 دولة من أنحاء العالم منها مصر وبلجيكا والنمسا وإيطاليا والسويد وهولندا واليابان وكولومبيا والسويد وإسبانيا والدنمارك والمكسيك والأردن وفرنسا وأمريكا والتشيك.

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